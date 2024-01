Chipbedrijven winnen flink op Damrak na resultaten TSMC

De chipbedrijven op het Damrak hebben donderdag een flinke opmars gemaakt. Zo gingen ASMI, Besi en ASML met winsten tot 7,7 procent de handel uit. Dat gebeurde nadat de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC zijn kwartaalresultaten bekend had gemaakt. Dat bedrijf, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, zag de winst minder sterk dalen dan verwacht.

Beleggers hadden verder aandacht voor signalen van beleidsmakers van centrale banken. Op de wereldwijde beurzen wordt gehoopt dat zij de rente de komende tijd gaan verlagen. Maar door uitlatingen van bankbestuurders van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank is het optimisme inmiddels afgenomen. De rente staat nog altijd op een hoog niveau, waarmee de centrale banken de inflatie hopen terug te dringen. Maar dat heeft zijn weerslag op de waardering van aandelen.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,9 procent hoger op 778,17 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 881,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,1 procent bij.

Sterkste daler in de AEX was Ahold Delhaize (min 3,1 procent). De daling werd ingezet nadat de Zwitserse bank UBS het aandeel van het supermarktconcern en moederbedrijf van Albert Heijn van zijn kooplijst had geschrapt.

Just Eat Takeaway steeg in de MidKap, de index voor middelgrote bedrijven, maar liefst 7,1 procent. Daarmee wist het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl het verlies van 3,7 procent van een dag eerder goed te maken. Die daling was het gevolg van kwartaalcijfers die niet in de smaak vielen bij beleggers. Zo zag Just Eat Takeaway het aantal bestellingen dalen in de laatste maanden van 2023, al werd het bedrijf wel wat winstgevender.

Het tegenovergestelde gold voor Basic-Fit, dat in de MidKap 2,1 procent verloor. De sportschoolketen profiteerde woensdag nog van een koopadvies door investeringsbank Jefferies. Maar die winst werd donderdag bijna tenietgedaan.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0859 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder en kostte 73,63 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 78,60 dollar.