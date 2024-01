Facebook Marketplace zit vol oplichters, waarschuwt Britse bank

Onlineshoppers moeten oppassen als ze op Facebook Marketplace zoeken naar koopjes, stelt de Britse bank TSB na eigen onderzoek. Volgens de kredietverstrekker is de kans op oplichting op de verkooppagina van het sociale medium erg groot.

De in Edinburgh gevestigde bank zegt dat van alle fraudezaken rond onlineaankopen die klanten melden, 73 procent te maken heeft met deals op Facebook Marketplace. Fraude-experts bij de bank namen ook een steekproef van honderd advertenties die bij hen op Facebook Marketplace verschenen. Daar zou zijn uitgekomen dat ruim een op de drie advertenties van oplichters kwam.

Het gaat bijvoorbeeld om aanbiedingen van nieuwe iPhones of airfryers voor een fractie van de normale prijs die je in een winkel zou betalen. Onderzoekers van TSB die in contact probeerden te komen met de verkopers, werden vervolgens doorgeleid naar oplichtingssites voor de uiteindelijke betaling.

“Je winkelt niet in een supermarkt waar een derde van alle artikelen bedorven of nep is, dus hetzelfde zou moeten gelden voor Facebook Marketplace, waar de kans dat je wordt opgelicht één op drie is als je online betaalt”, zegt een woordvoerder voor fraudezaken bij TSB. De bank vindt dat socialemediabedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen door advertenties van oplichters te weren.

Facebook-moederbedrijf Meta laat aan persbureau AFP weten de “eigen rol in de strijd tegen het probleem van oplichting” te erkennen. “We moedigen onze gemeenschap aan direct melding te maken van oplichting zodat we maatregelen kunnen treffen, en we blijven onze klanten van kennis voorzien die noodzakelijk is om veilig aankopen te doen en fraude te voorkomen.”