Winst chipconcern TSMC minder sterk gedaald dan verwacht

Het Taiwanese chipconcern TSMC heeft in het afgelopen kwartaal de winst minder sterk zien dalen dan verwacht dankzij de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor kon de zwakte bij halfgeleiders voor smartphones worden gecompenseerd.

De nettowinst van TSMC, dat een belangrijke klant is van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, bedroeg 238,7 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 7 miljard euro. Dat is ruim 19 procent minder dan een jaar eerder. Analisten hadden echter in doorsnee op een daling van de winst tot 224 miljard Taiwanese dollar gerekend.

De omzet van de grootste chipmaker ter wereld bleef ten opzichte van een jaar eerder vrijwel onveranderd op 625,5 miljard Taiwanese dollar, omgerekend ruim 18 miljard euro.

TSMC is de belangrijkste leverancier van de AI-chips van Nvidia. De AI-chips van het Amerikaanse bedrijf worden algemeen gezien als de beste voor het trainen van grote datamodellen, zoals het model dat ten grondslag ligt aan ChatGPT van OpenAI. Verder is TSMC een zeer belangrijke toeleverancier aan Apple.

De onderneming, voluit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zegt voor dit jaar op “gezonde groei” te rekenen. Volgens het bedrijf is het dieptepunt in de chipmarkt achter de rug.

De kapitaalinvesteringen zouden dit jaar moeten uitkomen tussen 28 miljard en 32 miljard dollar. Daarnaast meldde TSMC dat op 24 februari een nieuwe chipfabriek wordt geopend in Japan om zo de productiecapaciteit uit te breiden.