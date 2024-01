Hoop op renteverlaging stuwt Wall Street naar records

Wall Street is vrijdag op het hoogste niveau ooit gesloten. De brede S&P 500-index, met daarin tal van grote bedrijven, overtrof de vorige recordstand die dateerde van ongeveer twee jaar geleden. De andere twee belangrijke graadmeters koersen sinds vorige maand al rond recordniveau en ging eveneens hoger dan ooit de handel uit.

Op de beurzen in New York is eigenlijk al een paar maanden sprake van een opmars. Beleggers worden steeds positiever, wat vooral komt door de dalende inflatie. Dat voedt de hoop dat de Federal Reserve dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente, iets waar beleggers sterk naar uitkijken.

De S&P 500 eindigde 1,2 procent hoger dan de slotstand van donderdag, op 4839,81 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex ging vooruit met 1,1 procent naar 37.863,80 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,7 procent op 15.310,97 punten.

“Het was een wilde rit voor aandelenbeleggers na twee jaar van extremen met hoge inflatie en stijgende rentetarieven, maar nu lijkt het erop dat de economie klaar is voor een zachte landing”, zegt een deskundige van de firma BMO Wealth Management. “De inflatie koelt af en er is meer voorspelbaarheid over hoe het toekomstige pad eruit ziet voor het Fed-beleid.”