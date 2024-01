iRobot keldert op Wall Street, Spirit Airways stijgt na cijfers

iRobot ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De overname van de robotstofzuigermaker door webwinkelconcern Amazon gaat waarschijnlijk niet door. Zowel de Europese als Amerikaanse autoriteiten zullen volgens mediaberichten naar verwachting geen goedkeuring geven voor de deal van omgerekend zo’n 1,3 miljard euro. Volgens de toezichthouders zou de macht van Amazon binnen de markt van robotstofzuigers te groot worden. Het aandeel iRobot kelderde zo’n 30 procent, terwijl Amazon vrijwel vlak noteerde.

Spirit Airways won daarentegen circa 18 procent. De luchtvaartmaatschappij verhoogde zijn verwachtingen voor het vierde kwartaal. Het bedrijf verwacht onder meer dat de opbrengsten aan de bovenkant van zijn eerdere voorspelling zal uitkomen dankzij sterke ticketverkopen aan het einde van het jaar. Het aandeel Spirit wist daarmee weer wat te herstellen van de zware koersverliezen eerder deze week. Die volgden op het besluit van een rechter om de overname van Spirit Airlines door branchegenoot JetBlue Airways te blokkeren.

De algehele stemming op Wall Street bleef positief, na de sterke techrally een dag eerder. Zo hielpen de grote Amerikaanse chipbedrijven Intel, Nvidia en AMD de techgraadmeter Nasdaq donderdag al aan een slotwinst van 1,4 procent. Beleggers reageerden verheugd op de beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipproducent TSMC. TSMC zette vrijdag de opmars voort op de beurs in Taipei en in New York gingen AMD, Marvell Technology, Nvidia en Microchip Technology ook verder omhoog, met winsten tot ruim 1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 37.494 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 4788 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 15.101 punten. Dankzij de koerswinsten van donderdag staan de S&P 500 en de Nasdaq weer in de plus voor dit jaar.

Apple won bijna 1 procent. Het techconcern heeft de Europese Commissie toezeggingen gedaan in het kader van een onderzoek naar het schenden van concurrentieregels. Volgens Brussel heeft het Amerikaanse bedrijf namelijk “aanzienlijke marktmacht” met Apple Pay, waarmee mensen contactloos kunnen betalen met hun iPhone of iPad. Met de toezeggingen wil Apple tegemoetkomen aan de zorgen van de Commissie en een boete voorkomen.

Verder maakte Wayfair een koerssprong van dik 10 procent. De onlineverkoper van meubels en huishoudelijke artikelen gaat wereldwijd zo’n 1650 banen schrappen om kosten te besparen.