MyWheels neemt kleinere deelautoaanbieder GreenMobility over

Deelautoaanbieder MyWheels meldt dat het zijn kleinere concurrent GreenMobility overneemt. GreenMobility verdwijnt op 1 februari uit Nederland en klanten rijden dan deelauto’s van MyWheels. De kleinere deelautoaanbieder wil uit Nederland vertrekken omdat het bedrijf wil uitbreiden in thuisland Denemarken, zegt manager Marco Boenders van GreenMobility Nederland.

Bij GreenMobility werken drie vaste medewerkers en zij kunnen er volgens Boenders voor kiezen om mee te gaan naar MyWheels. Daarnaast werken ook onder meer flexmedewerkers bij het bedrijf, maar zij krijgen dit aanbod niet. Boenders kan niet zeggen hoeveel mensen dit zijn.

GreenMobility heeft volgens de website in totaal zo’n 200.000 klanten en biedt elektrische deelauto’s in zeven Europese steden, waaronder Amsterdam. Boenders wil niet kwijt hoeveel klanten de deelautoaanbieder in Nederland heeft. GreenMobility wil ook uit Finland vertrekken. In dat land is het bedrijf actief in hoofdstad Helsinki.