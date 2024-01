Prijzen landbouwproducten in EU vorig jaar minder hard gestegen

De prijzen van landbouwproducten zijn vorig jaar minder sterk gestegen dan in de twee jaren daarvoor, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een eerste schatting. Granen en melk werden zelfs goedkoper.

De gemiddelde prijzen van landbouwproducten stegen afgelopen jaar met 2 procent vergeleken met 2022, aldus Eurostat. In 2022 stegen de prijzen gemiddeld nog met een kwart in vergelijking met een jaar eerder.

De droogte zorgde er afgelopen jaar wel voor dat bepaalde producten, zoals aardappels, duurder werden. In Duitsland werden aardappels daarom bijna de helft duurder, in Nederland 30 procent. Van alle producten stegen de prijzen van olijfolie het hardst, met 54 procent. Onder meer melk werd juist iets goedkoper.

Producten die de landbouw gebruikt, werden afgelopen jaar 5 procent goedkoper. Kunstmest en bodemverbeteraars daalden gemiddeld het meest in prijs, met 23 procent. Sommige producten voor de landbouw werden wel wat duurder, zoals bestrijdingsmiddelen.

De oorlog in Oekraïne, die bijna twee jaar geleden begon, zorgde er eerder voor dat veel landbouwproducten zoals graan duurder werden. Oekraïne is namelijk een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld. Het land is ook belangrijk voor de export van grondstoffen voor veevoer, die na het begin van de oorlog ook in prijs stegen. Dat maakte bijvoorbeeld melk duurder in de supermarkt.