Zelensky: economie van Oekraïne groeit ondanks de oorlog

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag dat ondanks de Russische invasie de economie van Oekraïne vorig jaar met vijf procent is gegroeid, vergeleken met 2022.

Ook de belastinginkomsten stegen in gelijke mate, zei Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. “Dit is een duidelijk teken van de kracht van Oekraïne”, zei hij.

Ook de Europese Unie verwachtte een economische groei van ongeveer vijf procent. In 2022, het eerste jaar van de oorlog, kromp de Oekraïense economie met bijna 30 procent.

Hoewel de economische productie van Oekraïne naar verwachting de komende jaren zal blijven groeien, verwacht de EU dat deze ongeveer 20 procent onder het niveau van voor de oorlog zal liggen.