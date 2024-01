Winterweer VS raakt productie miljoenen vaten olie

Het extreme winterweer in de Verenigde Staten raakt de olieproductie in het land. Volgens bronnen in de Amerikaanse oliemarkt hebben zware sneeuwval en vrieskou afgelopen week al gezorgd voor het productieverlies van miljoenen vaten olie in staten als Texas en North Dakota.

Het zou gaan om het verlies van in totaal bijna 10 miljoen vaten (van 159 liter). Door de sneeuwval zijn bijvoorbeeld olievelden slecht toegankelijk geworden voor werkzaamheden en door de ijzige kou vriezen oliepijpleidingen en installaties vast. Het gaat met name om velden in het olierijke gebied Permian Basin dat grotendeels in het westen van Texas ligt en de Bakken-schalieformatie in North Dakota en andere staten in het noorden van de VS.

Volgens de bronnen kan het weken gaan duren voordat de productie weer terug is op het oude niveau. Het winterweer heeft ook raffinaderijen aan de Golf van Mexico gehinderd. Vrijdag lag ongeveer 15 procent van de raffinagecapaciteit aan de Golfkust stil, wat neerkomt op circa 1,5 miljoen vaten. Dat had ook mede te maken met onderhoudswerkzaamheden.