Beleggers krijgen het drukker met cijferperiode

Beleggers krijgen het de komende beursweek weer een stuk drukker. Ze krijgen een stroom van bedrijfsresultaten te verwerken van onder meer chipmachinefabrikant ASML, levensmiddelenconcern Procter & Gamble en streamingdienst Netflix.

Op het Damrak gaat de aandacht woensdag uit naar de jaarcijfers van ASML. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de verwachtingen van het concern voor het komende jaar, vooral door de Amerikaanse exportbeperkingen van chips aan China. ASML mag zijn geavanceerde machines hierdoor niet leveren aan Chinese bedrijven. Vorige week ging de beurskoers van het Veldhovense bedrijf flink omhoog nadat de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC gunstige kwartaalresultaten had gepubliceerd.

Aandelen Unilever komen mogelijk in beweging door de resultaten van zijn Amerikaanse branchegenoot Procter & Gamble (P&G), die dinsdag voor de opening van Wall Street naar buiten komen. P&G voerde afgelopen jaar meerdere prijsverhogingen door. Beleggers zijn vooral benieuwd in hoeverre dit een negatief effect heeft gehad op de omzetgroei. Ook zijn ze benieuwd naar de resultaten van P&G in China, waar de marktomstandigheden zijn verslechterd door de zwakkere economie.

In de Verenigde Staten gaven grote banken als JPMorgan Chase en Citigroup al een kijkje in de boeken. Daar komt de cijferperiode doorgaans wat eerder op stoom dan in Europa. Op Wall Street is het in de nieuwe beursweek de beurt aan onder meer United Airlines, Verizon, 3M, Texas Instruments, Tesla en American Express.

Op het macro-economische vlak kijken beleggers vooral uit naar een Amerikaans inflatiecijfer en de persoonlijke bestedingen in december die vrijdag worden bekendgemaakt. Die cijfers spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

Wall Street eindigde vrijdag op het hoogste niveau ooit. De S&P 500-index, met daarin tal van grote bedrijven, overtrof de vorige recordstand die dateerde van ongeveer twee jaar geleden. De andere twee belangrijke graadmeters koersen sinds vorige maand al rond recordniveau en ging eveneens hoger dan ooit de handel uit. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot vrijdag op 778,89 punten. Dat is een kleine 3 punten lager dan de voorgaande week.

Op de beurzen in New York is al een maanden sprake van een opmars. Beleggers worden steeds positiever, wat vooral komt door de dalende inflatie. Dat voedt de hoop dat de Fed dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente, iets waar beleggers sterk naar uitkijken.