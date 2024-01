Moskou: beslaglegging bevroren tegoeden kost Westen 264 miljard

Het Westen verliest minstens 264 miljard euro aan bezittingen en investeringen als bevroren Russische tegoeden in beslag worden genomen, meldt het Russische staatspersbureau RIA op basis van eigen berekeningen. Dat zou dan het gevolg zijn van tegenmaatregelen van de Russen. Volgens het persbureau bedragen de investeringen van Nederland in de Russische economie ruim 50 miljard dollar (46 miljard euro), die verloren zouden gaan.

Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden een wet steunt die het mogelijk moet maken om 300 miljard dollar (275 miljard euro) aan bevroren Russische tegoeden in beslag te nemen. Dat geld zou dan gebruikt moeten worden om de wederopbouw van Oekraïne te betalen.

Moskou waarschuwt echter dat de regering een lijst heeft van Amerikaanse en Europese tegoeden die in beslag worden genomen als westerse landen de plannen doorzetten.

De Russen waarschuwden eerder deze maand al dat Europa te maken krijgt met “onvermijdelijke” juridische gevolgen als het toegeeft aan de Amerikaanse druk om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Het in beslag nemen van Russische bezittingen in het buitenland ligt gevoelig in Europa. Duitsland, Frankrijk, Italië en de Europese Unie hebben eerder al bedenkingen geuit over de noodzaak en de wettigheid ervan.

Persbureau Reuters kon de cijfers van het Russische RIA niet verifiëren.