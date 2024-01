AEX-index op winst, ASML koploper na adviesverhoging

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Chipmachinefabrikant ASML was koploper in de hoofdindex op het Damrak na een adviesverhoging door zakenbank Bernstein. Ook de chipbedrijven Besi en ASMI hadden de wind mee.

De algemene stemming onder beleggers op de Europese beursvloeren was positief, geholpen door de nieuwe recordstanden op Wall Street. De AEX eindigde met een plus van 0,9 procent op 785,60 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 880,70 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit.

ASML voerde de AEX aan met een plus van 3,1 procent. Het bedrijf uit Veldhoven komt woensdag met kwartaal- en jaarcijfers naar buiten. Met de winst van maandag heroverde ASML zijn positie als het op twee na waardevolste beursbedrijf in Europa. Het concern heeft nu een beurswaarde van zo’n 284 miljard euro en stootte daarmee het Zwitserse levensmiddelenbedrijf Nestlé, bekend van Nescafé en KitKat, van de derde plaats.

De sectorgenoten ASMI en Besi wonnen tot 2,6 procent in de AEX en verzekeraar Aegon werd 2,6 procent meer waard. Fusieconcern DSM-Firmenich was hekkensluiter bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een verlies van 2,3 procent.

In de MidKap was laadpalenmaker Alfen bovenaan te vinden met een koerswinst van 5,8 procent. Het aandeel Corbion volgde met een plus van 3,4 procent. Daarmee toonde het speciaalchemiebedrijf enig herstel van de zware koersval van meer dan 10 procent op vrijdag door een verkoopadvies van ING. Kunstmestbedrijf OCI bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 2,1 procent.

De euro was 1,0889 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 2 procent duurder en kostte 74,93 dollar. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 79,72 dollar per vat.