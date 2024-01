CBS ziet huizenprijzen stijgen na tien maanden daling

Koophuizen zijn afgelopen maand voor het eerst in bijna een jaar tijd weer duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster ging het om een stijging van 1,6 procent vergeleken met december 2022, wat de eerste stijging op jaarbasis is sinds januari vorig jaar. In november waren woningen nog een kleine 1 procent goedkoper dan een jaar eerder.

De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning was in december ruim 422.000 euro, waarmee woningen toen 0,2 procent duurder waren dan een maand eerder. De nieuwe stijging komt door schaarste op de woningmarkt en het feit dat huizenkopers weer meer te besteden hebben doordat hun salarissen zijn gestegen. Daarmee worden de problemen door de hogere hypotheekrente ongedaan gemaakt. De duurdere leenkosten zorgden voor een maandenlange daling, die een einde maakte aan de stijging die in 2013 begon.

Volgens de cijfers van het Kadaster kwam de schaarste op de woningmarkt ook terug in het aantal woningen dat van eigenaar wisselde. In december waren er iets minder dan 20.000 transacties, 8 procent minder dan een jaar eerder. Voor heel 2023 was de daling 5,5 procent.

Vorige week meldde makelaarsvereniging NVM al dat koopwoningen het afgelopen kwartaal voor het eerst in ruim een jaar weer in prijs waren gestegen, zelfs met 5,3 procent vergeleken met eind 2022. De makelaars signaleren trends op de woningmarkt vaak eerder, omdat zij kijken naar het moment waarop het koopcontract wordt getekend. Het CBS houdt het moment van registratie door de notaris aan, wat later is.