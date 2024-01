Chinese import van chipmachines flink gestegen

De Chinese import van chipmachines is vorig jaar flink gestegen. Bedrijven in het Aziatische land voerden hun investeringen in nieuwe apparatuur flink op om nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de Chinese halfgeleiderindustrie voor te zijn.

De import van de machines die worden gebruikt om computerchips te maken steeg in 2023 met 14 procent tot bijna 40 miljard dollar. Het gaat om het op een na hoogste jaarbedrag in gegevens die teruggaan tot 2015, komt naar voren uit berekeningen van financieel persbureau Bloomberg op basis van douanegegevens.

Via handelsbeperkingen probeert Washington het moeilijker te maken voor de Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot de machines die nodig zijn om de krachtigste chips te maken. Van tijd tot tijd worden er weer nieuwe Amerikaanse maatregelen aangekondigd. Dat lijkt voor de Chinezen een extra stimulans om zo lang het nog kan veel nieuwe apparatuur te kopen.

De Amerikanen willen dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geëxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen die technologie kunnen gebruiken voor militaire doeleinden. De opgelegde beperkingen hebben ook gevolgen voor ASML. Zo mag de Nederlandse chipmachinemaker zijn meest geavanceerde machines niet leveren aan Chinese bedrijven.