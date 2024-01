AEX koerst af op licht hoger begin na positieve start van week

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een licht hoger begin. Beleggers lijken het rustig aan te doen na de sterke start van de week. Daarbij wordt met name gewacht op de stroom van bedrijfsresultaten die deze week naar buiten komen. Ook vergadert de Europese Centrale Bank donderdag over de rente in het eurogebied.

Vooral op Wall Street wordt het een drukke dag, met resultaten van grote bedrijven als 3M, General Electric, Lockheed Martin, Verizon en Procter & Gamble. Na de slotbel in New York brengt streamingdienst Netflix de kwartaalcijfers naar buiten. In New York tikten de Dow-Jonesindex en brede S&P 500 maandag nieuwe recordstanden aan. De stemming onder beleggers op Wall Street werd wederom gesteund door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente gaat verlagen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio staakte de sterke opmars en sloot 0,1 procent lager. De Bank of Japan hield zoals verwacht het zeer ruime stimuleringsbeleid onveranderd. Wel verlaagde de centrale bank de inflatieverwachting voor het komende fiscale jaar, dat 1 april begint, van 2,8 procent naar 2,4 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitblinker met een winst van 3 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de Chinese autoriteiten overwegen met een groot noodpakket te komen om de aandelenmarkt in het land te stabiliseren. De beurs in Shanghai won 0,5 procent.

Vooral de Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien. Zo steeg internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, dik 4 procent. Tencent kondigde aan 530 banen te schrappen bij gameontwikkelaar Riot Games. Het gaat om ongeveer 11 procent van het personeelsbestand.

In Parijs staat Sanofi in de belangstelling. De Franse farmaceut koopt een medicijnontwikkelingsproject van het Amerikaanse Inhibrx voor zo’n 2,2 miljard dollar. In Stockholm opende Ericsson de boeken. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur zag de operationele winst in het vierde kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. De omzet viel wel lager uit dan verwacht. Swatch kwam ook met cijfers. De Zwitserse horlogemaker boekte minder omzet en winst dan kenners hadden voorzien.

De euro was 1,0910 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 74,83 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 80,13 dollar per vat.