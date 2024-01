Bloomberg: Apple stelt ambities bij met plan voor eigen auto

Apple heeft zijn plannen voor het maken van een eigen auto wat minder ambitieus gemaakt, maar het Amerikaanse techconcern wil wel nog steeds een wagen bouwen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Apple zou nu werken aan het op de markt brengen van een elektrische auto. Eerder was het plan volgens de bronnen nog een zelfrijdend voertuig.

Al jaren wordt er gespeculeerd over de zogenoemde Apple Car waarbij geruchten over het project heen en weer schieten tussen de ontwikkeling van een eigen auto en die van een besturingssysteem voor auto’s. Nu zou Apple hebben ingezien dat een volledig zelfrijdende auto in de nabije toekomst niet realistisch is.

Apple zou in plaats daarvan inzetten op een elektrisch model met meer basale rijhulpsystemen, zoals sommige Tesla’s nu ook al hebben. Wanneer de wagen op de markt moet komen is onduidelijk. Nu lijkt het bedrijf de auto op zijn vroegst in 2028 te introduceren, weet Bloomberg. In eerdere geruchten werd nog gerekend op 2026.