ECB kritisch over klimaatbeleid grote Europese banken

De meeste grote banken in Europa slagen er niet in om voldoende te vergroenen, constateert de Europese Centrale Bank (ECB) na nieuw onderzoek. Hierdoor dreigen voor hen grotere financiële risico’s. Ook komt hun reputatie hierdoor mogelijk in het geding en de banken dreigen te maken te krijgen met bijvoorbeeld rechtszaken.

“Uit onze analyse bij 95 banken die 75 procent van de leningen in het eurogebied dekken, blijkt dat de kredietportefeuilles van banken momenteel substantieel niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs”, stelt het Nederlandse directielid bij de ECB Frank Elderson in een blog. Volgens hem leidt dit tot verhoogde risico’s bij ongeveer 90 procent van deze banken.

De ECB wil al jaren dat banken klimaatoverwegingen meenemen bij het verstrekken van leningen en bij het inschatten van financiële risico’s. Wanneer ze bijvoorbeeld massaal blijven investeren in de fossiele industrie zonder te letten op de overgang naar wind- en zonne-energie, zou dit voor financiële verliezen kunnen zorgen.

In totaal zouden de banken nog zo’n 189 miljard euro hebben uitstaan bij bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld olie, gas, steenkool en de auto- en staalindustrie. Dat komt neer op 5 procent van hun kredietverlening. “Het is niet aan ons als toezichthouders om banken te vertellen aan wie ze wel of niet moeten lenen”, aldus Elderson. “We zullen er echter op blijven aandringen dat banken de risico’s goed inschatten.”

Elderson wijst er ook op dat het handelen van de banken vaak afwijkt van wat ze zelf in hun eigen communicatie beweren. “70 procent van deze banken zou te maken kunnen krijgen met grotere risico’s op rechtszaken, omdat ze zich publiekelijk hebben verbonden aan het Klimaatakkoord van Parijs, maar hun kredietportefeuille daar nog steeds niet meetbaar op is afgestemd.”

Dat dit laatste een reëel risico is, laat de vorige week aangekondigde rechtszaak tegen ING zien. Milieudefensie, dat eerder succes behaalde in een klimaatzaak tegen Shell, wil via de rechter afdwingen dat de grootste bank van Nederland de samenwerking stopt met vervuilende bedrijven.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageerde daarop met de opmerking dat banken en milieuorganisaties beter samen kunnen optrekken dan elkaar voor de rechter bestrijden. Volgens de koepelorganisatie hebben banken in Nederland zich al toegelegd op het halen van klimaatdoelen. ING benadrukte te blijven geloven in de eigen klimaataanpak.