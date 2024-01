Horlogemaker Swatch verwacht meer verkopen door Olympische Spelen

Horlogegigant Swatch Group verwacht dit jaar meer horloges te verkopen, onder meer omdat Omega dit jaar bij de Olympische Spelen in Parijs weer de officiële tijdwaarnemer is. Dat was het bij eerdere edities van de Spelen ook. Het merk zal dan veelvuldig in media te zien zijn en dat is goed voor de verkopen, denkt Swatch Group, waar naast Swatch en Omega ook Tissot en sieradenmerk Harry Winston onder vallen.

De jaarcijfers van vorig jaar blijven achter bij de voorspellingen van topman Nick Hayek een jaar eerder. Hij zei dat in 2023 een recordomzet geboekt kon worden, omdat Chinese consumenten na de coronapandemie weer de winkels opzochten. Maar de omzet steeg ‘slechts’ tot 7,9 miljard Zwitserse frank, omgerekend bijna 8,4 miljard euro. Dat is minder dan de 9 miljard Zwitserse frank die Hayek voorzag.

Vorig jaar hadden wisselkoerseffecten een grote negatieve impact op de opbrengsten van het bedrijf. Voor dit jaar verwacht het Zwitserse concern wederom dat de resultaten sterk beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoers, omdat het bedrijf sterk geworteld is in Zwitserland.

Swatch denkt verder dat dit jaar in China de vraag zal toenemen naar horloges in het lagere prijssegment. Ook in Japan en Amerika verwacht het Zwitserse horlogeconcern verdere groei te kunnen boeken. De nettowinst steeg vorig jaar met 8,1 procent tot 890 miljoen Zwitserse frank, meldt het bedrijf.