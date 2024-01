Kremlin wil maatregel tegen zwakke roebel verlengen

De Russische regering blijft tot het eind van dit jaar van tientallen exporteurs eisen dat ze hun inkomsten uit buitenlandse valuta omzetten in roebels. Die maatregel om de Russische munt te ondersteunen voerde het Kremlin in oktober in.

De maatregel is sinds de invoering effectief geweest, volgens de regering. Eigenlijk zou die in april aflopen.

Door de oorlog met Oekraïne is de roebel weer zwak, als gevolg van de gigantische uitgaven van het Kremlin aan het leger. De controles op het geld werden ingevoerd nadat de roebel de grens van 100 roebel per dollar had gepasseerd. Inmiddels handelt de koers van de roebel rond de 88 ten opzichte van de dollar.