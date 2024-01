Marktwaakhond focust dit jaar op energie en veilig online zijn

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat dit jaar extra aandacht besteden aan een goed werkende energiemarkt en een veilige onlineomgeving voor mensen en bedrijven. Dat maakte de marktwaakhond dinsdag bekend.

De ACM krijgt nog steeds veel meldingen over energie en daarom vraagt de energiemarkt speciale aandacht, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep. “We willen er dan ook alles aan doen om consumenten op de energiemarkt goed te beschermen.” Ook nu het energieprijsplafond is afgelopen, blijft de ACM de tarieven van leveranciers en de ontwikkelingen in de energiemarkt naar eigen zeggen “scherp in de gaten houden”.

Ook heeft de toezichthouder als taak mensen en bedrijven te beschermen tegen misbruik van marktmacht en onlinemisleiding. “Dit jaar krijgen we nieuwe taken om de onlineconsument te beschermen en concurrentie te versterken”, stelt Snoep. Met nieuwe wetten wordt van onlineplatforms geëist dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare onlineomgeving. “We zijn blij met deze nieuwe wetgeving en richten ons met extra mensen op een veilige onlineomgeving voor alle mensen en bedrijven”, licht de bestuursvoorzitter toe. De ACM geeft onder meer voorlichting aan ondernemers en consumenten over hun onlinerechten en -plichten.

Daarnaast zet de ACM zich in om de energietransitie te versnellen en de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te steunen. Zo stelt de toezichthouder regels op om de drukte op het stroomnet aan te pakken door flexibeler gebruik van het elektriciteitsnet. Ook werkt de ACM aan een nieuwe methode om de inkomsten en tarieven van netbeheerders te berekenen vanaf 2027.