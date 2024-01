Meer dan 17.000 aanvragen voor Noodfonds Energie binnen een dag

Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft sinds de heropening maandagmiddag binnen een dag meer dan 17.000 aanvragen ontvangen. Dat zijn er zeventien keer meer dan vorig jaar op de eerste dag, meldt het fonds. Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen via het fonds een deel van de energierekening betaald krijgen voor de duur van zes maanden.

Dit jaar komen mensen eerder in aanmerking voor het fonds, omdat de regeling is versoepeld. “Het is momenteel ontzettend druk en de aanvragen stromen binnen”, zegt een woordvoerder van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Het Noodfonds kijkt naar de hoogte van de energierekening en het gezamenlijk inkomen van een huishouden. Als aanvragers voldoen aan de voorwaarden, krijgen zij compensatie voor hun energierekening van het fonds.

Verschillende energieleveranciers en het Rijk hebben in totaal 60 miljoen euro aan steun toegezegd. Vorig jaar kregen ruim 50.000 huishoudens steun uit het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat toen in totaal 43,7 miljoen euro uitkeerde.