Roompot en Landal voegen kantoren samen en schrappen banen

Roompot en Landal Greenparks gaan banen schrappen omdat de kantoororganisaties worden samengevoegd. Volgens vakbond FNV raakt de reorganisatie bijna driehonderd medewerkers, van wie ongeveer een derde het bedrijf zou moeten verlaten. De meeste medewerkers krijgen “dezelfde of een andere passende rol aangeboden”, zeggen de gefuseerde vakantieconcerns alleen.

De bedrijven melden niet precies hoeveel mensen precies hun baan kwijtraken. Roompot en Landal hebben nu 650 kantoormedewerkers in dienst in Nederland, voltijd en deeltijd. Er blijven 520 voltijdsbanen over, maar hoe die worden ingevuld is onder meer afhankelijk van het aantal deeltijdmedewerkers. Wel blijven de vier Nederlandse kantoren bestaan, bevestigt een woordvoerster.

Roompot nam Landal over in april vorig jaar. Doordat de twee bedrijven werden samengevoegd, waren sommige functies dubbel ingevuld, laten de bedrijven weten. Binnen de nieuwe kantorenstructuur zijn er nieuwe rollen voor de medewerkers, maar gaan sommige ook verloren.

In totaal hebben Roompot en Landal meer dan 5500 medewerkers op de parken en kantoren in Nederland en het buitenland. De twee vakantieconcerns hebben 32.000 accommodaties in elf landen, van campingplaatsen tot villa’s. Na de fusie, waarbij de twee bedrijven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht dertig parken moesten verkopen aan een branchegenoot omdat anders een te grote partij dreigde te ontstaan, bleven 305 vakantiebestemmingen over.