United Airlines voorziet verlies door problemen Boeing-toestellen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines verwacht in het huidige kwartaal een aanzienlijk verlies te lijden als gevolg van het aan de grond houden van zijn Boeings 737 MAX 9. Van dat type vliegtuig raakte eerder deze maand een deurpaneel los tijdens een vlucht van Alaska Airlines. Sindsdien houdt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een deel van de 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond voor extra inspecties. United Airlines beschikt over 79 vliegtuigen van dit type.

Op 5 januari moest een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines een noodlanding maken, nadat een deurpaneel los was gekomen tijdens de vlucht. Na inspectie bleek dat bouten los zaten. Later werden ook losse bouten gevonden in de deurpanelen van andere toestellen van dit type. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is een onderzoek begonnen naar het incident. Topman Dave Calhoun van Boeing gaf na het deurincident toe dat de productiefouten de schuld van de Amerikaanse vliegtuigbouwer zelf zijn.

United Airlines moest door het aan de grond houden van de toestellen deze maand al honderden vluchten annuleren. Ook is het nog onduidelijk wanneer de 737 MAX 9 weer mag vliegen. United Airlines gaat ervan uit dat de toestellen waarschijnlijk deze maand niet meer gebruikt kunnen worden.

De luchtvaartmaatschappij maakte ook de resultaten bekend over het vierde kwartaal van 2023. Het bedrijf boekte in het laatste kwartaal van het jaar meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij een sterke vraag naar vliegtickets tijdens het feestdagenseizoen.