United Airlines wint op Wall Street na resultaten

United Airlines behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De luchtvaartmaatschappij boekte in het vierde kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij een sterke vraag naar vliegtickets tijdens het feestdagenseizoen. Het bedrijf waarschuwde wel voor een verlies in het huidige kwartaal als gevolg van het aan de grond houden van zijn Boeings 737 MAX 9. Van dat type toestel raakte eerder een deurpaneel los tijdens een vlucht van Alaska Airlines. Het aandeel United Airlines steeg bijna 10 procent.

Beleggers kregen een stroom van bedrijfsresultaten voor de kiezen. Grote Amerikaanse bedrijven als 3M, General Electric, Verizon en Procter & Gamble openden de boeken. Na de slotbel in New York komt streamingdienst Netflix (plus 0,7 procent) nog met kwartaalcijfers. Daarbij zal vooral gekeken worden naar de groei van het aantal abonnees. In het derde kwartaal kreeg Netflix er 8,8 miljoen klanten bij.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 37.913 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 4856 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 15.389 punten.

Procter & Gamble (P&G) steeg dik 5 procent. De Amerikaanse branchegenoot van Unilever zag de omzet afgelopen kwartaal met 3 procent stijgen, dankzij prijsverhogingen van gemiddeld 4 procent. De omzetgroei viel lager uit dan kenners hadden verwacht. De winst van het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette overtrof wel de verwachtingen.

3M verloor meer dan 9 procent. Het industrieconcern boekte in het vierde kwartaal meer winst dan verwacht, maar de verwachtingen voor de omzet en winst in 2024 stelden teleur. Telecomconcern Verizon klom ruim 4 procent na meevallende kwartaalcijfers.

General Electric zakte een kleine 2 procent. De fabrikant van vliegtuigmotoren en windturbines presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Johnson & Johnson leverde ruim 2 procent in. De kwartaalwinst van het medische concern lag min of meer in lijn met de verwachting. Wel nam de omzet van zowel de farmaceutische divisie en het onderdeel voor medische apparatuur flink toe.

Coinbase zakte dik 4 procent. De cryptobeurs kampte met de aanhoudende daling van de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld zakte tot onder de 39.000 dollar. Sinds de langverwachte goedkeuring van zogeheten bitcoin-ETF’s eerder deze maand is de munt al zo’n 20 procent in waarde gedaald.