Chipmachinemaker ASML centraal op Damrak na resultaten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de resultaten van ASML. De chipmachinemaker sprak van een sterk 2023, waarin de omzet met 30 procent is gestegen. Volgens het bedrijf blijven klanten nog wat onzeker over de mate van herstel van de chipmarkt dit jaar, maar zijn er wel positieve signalen te zien. Zo was de orderontvangst in het vierde kwartaal sterk en het orderboek staat nu op 39 miljard euro. ASML houdt verder vast aan zijn naar eigen zeggen conservatieve verwachting van een vergelijkbare omzet in 2024.

Volgens ASML-topman Peter Wennink wordt 2024 ook een belangrijk jaar om voor te bereiden op forse groei in 2025. Wennink gaat in april met pensioen en wordt opgevolgd door Christophe Fouquet. ASML heeft wel te maken met exportbeperkingen naar de Chinese markt door de Verenigde Staten. Washington wil dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geëxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen die technologie kunnen gebruiken voor militaire doeleinden.

Beter dan verwachte resultaten van Netflix zorgen daarnaast voor optimisme op de beurzen. De Amerikaanse videostreamingdienst heeft het beste kwartaal achter de rug sinds het begin van de coronapandemie. Zo kreeg Netflix er 13,1 miljoen abonnees bij.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een flink hoger begin en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent lager ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Japanse export in december. Speculatie dat de Bank of Japan later dit jaar de rente zal gaan verhogen zorgde echter voor koersdruk.

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 2 en 1,6 procent. Vooral de Chinese techbedrijven wonnen terrein. Zo steeg tech- en webwinkelconcern Alibaba 6 procent na berichten dat oprichters Jack Ma en Joseph Tsai in totaal voor zo’n 200 miljoen dollar aan aandelen van het bedrijf hebben gekocht.

Op het Damrak blijft Allfunds in de belangstelling staan. Het Spaanse investeringsplatform steeg een dag eerder al 8,7 procent door overnamespeculatie. Volgens persbureau Reuters overweegt de Zwitserse financiële dienstverlener SIX Group een overnamebod op Allfunds.

De euro was 1,0865 dollar waard, tegen 1,0834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 74,53 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 79,72 dollar per vat.