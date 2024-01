Duitse industrie verwacht problemen door grote treinstaking

De Duitse industrie verwacht dat de grote staking op het spoor enorme problemen kan veroorzaken voor bedrijven. Door de werkonderbreking zijn minder vrachtvervoer en productie mogelijk en kan het maakproces zelfs stilvallen, meldt de Duitse industrievereniging BDI.

“Met een zesdaagse staking is het niet onrealistisch om verliezen te verwachten die in totaal kunnen oplopen tot 1 miljard euro”, zegt BDI-topvrouw Tanja Gönner. Naast economische en productionele schade kan de staking volgens haar ook leiden tot imagoschade voor het spoorvervoer. “De twijfels over de betrouwbaarheid van de spoorinfrastructuur blijven groeien en het systeem wordt steeds onaantrekkelijker voor logistieke besluitvormers.”

Gönner noemt het vrachtvervoer over het spoor de “ruggengraat” van verschillende belangrijke industrieën, zoals de staal-, automobiel-, papier-, hout- en chemische industrie. Ze meldt dat de staking ook ernstige gevolgen kan hebben voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en grondstoffen en de algehele export.

De treinstaking is de langste staking ooit op het spoor in Duitsland en duurt tot en met maandag. Machinisten in het personenvervoer legden afgelopen nacht hun werk neer, treinbestuurders in het goederenvervoer begonnen dinsdag al met staken. Naar verwachting staat het treinverkeer tijdens de werkonderbrekingen grotendeels stil. De NS heeft al laten weten meerdere soorten treinen naar Duitsland te schrappen, zoals de ICE International-treinen. Ook treinen van Arriva tussen Heerlen en het Duitse Aken rijden niet.

Machinisten van staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Vakbond GDL eist een loonsverhoging om de gestegen inflatie en wil een kortere werkweek van 35 uur voor hetzelfde loon. Maar DB doet niks anders dan steeds alle eisen afwijzen, stelt vakbondsleider Claus Weselsky tegenover de Duitse zender ZDF.

Weselsky verdedigt de staking door te zeggen dat die “proportioneel, rechtmatig en toelaatbaar” is volgens de rechter. Werknemers moeten langer en harder staken vindt hij, omdat het spoorwegmanagement de eisen van de vakbond telkens afwijst. Dit is de vierde keer dat machinisten het werk neerleggen tijdens deze cao-onderhandelingen.