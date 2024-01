Minder schepen in haven Rotterdam, geen grote ongelukken

De haven van Rotterdam heeft vorig jaar minder schepen verwelkomd dan een jaar eerder. Dat meldt het Havenbedrijf Rotterdam in de nautische cijfers. Verder waren er geen ernstige ongevallen in de grootste haven van Europa.

Volgens de haven daalde het aantal bezoekende zeeschepen naar 27.886, van 29.029 in 2022. Bij de binnenvaart was een daling te zien naar 89.183 schepen, van 97.549 een jaar eerder.

De daling hangt waarschijnlijk samen met de afzwakkende wereldeconomie, waardoor minder goederen werden vervoerd. In 2022 was er juist nog zeer sterke groei van de handel door het herstel van de coronapandemie. Ook werd toen in Europa meer steenkool en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De Rotterdamse haven is van groot belang voor de Duitse industrie die al een tijd kampt met zwakte en minder orders. Dat raakt de doorvoer van goederen van en naar Duitsland via Rotterdam. Ook heeft China te maken met een haperende economie, waardoor de handel met Europa onder druk staat. Verder waren mensen als gevolg van de hoge inflatie voorzichtiger met hun uitgaven, wat zorgde voor minder vraag naar bijvoorbeeld elektronica en andere consumentenproducten.

Tot ernstige ongevallen kwam het vorig jaar dus niet in de haven. Havenmeester René de Vries kijkt dan ook terug op een veilig jaar, maar stelt wel dat het aantal incidenten met de passagiers- en pleziervaart aandacht blijft vragen want bij het aantal kleine ongelukken is wel een toename te zien.

“We zien het gebruik van het vaarwater in de stadsregio drukker en drukker worden. We doen ons best om het vaargedrag in de recreatie- en passagiersvaart te beïnvloeden. Maar dat is niet genoeg. We praten al enige tijd met het ministerie (Infrastructuur en Waterstaat) over het maken van aparte vaarstroken voor pleziervaart en passagiersvaart. Het zou een goede zaak zijn als we dit jaar komen met concrete maatregelen op de Nieuwe Maas”, aldus De Vries.