Nederlandse industrie kan stilvallen door Duitse treinstaking

De Nederlandse industrie kan problemen krijgen door de grote treinstaking in Duitsland. Omdat veel goederentreinen in Duitsland naar verwachting niet rijden, kan de productie van Nederlandse industriebedrijven stil komen te liggen, zegt beleidsadviseur spoorvervoer Geert van Eijk van evofenedex. Die ondernemersvereniging behartigt de logistieke en handelsbelangen van duizenden bedrijven in Nederland. Door de staking komen grondstoffen later binnen en zonder die grondstoffen kunnen bedrijven bijvoorbeeld geen staal maken.

Producenten hebben vaak een voorraad grondstoffen voor een paar dagen, maar niet voor een hele week, meldt Van Eijk. De staking is net begonnen en daarom hoeven bedrijven nu nog niet de productie te stoppen. “Maar onzekerheid daarover is er nu wel, want als er een week lang geen treinen rijden, gaat dat zeker invloed hebben.” Naast de staalindustrie kan de staking ook problemen veroorzaken voor de chemische en de levensmiddelenindustrie, aldus de beleidsadviseur.

Hoe groot de problemen worden, hangt onder meer af van het aantal goederentreinen dat uitvalt. Hij meldt daarbij dat niet alleen machinisten van Deutsche Bahn het werk neerleggen, maar ook treinverkeersleiders van andere vervoersbedrijven. Als alle verkeersleiders staken, kunnen helemaal geen treinen rijden, benadrukt Van Eijk.

Duits personeel op goederentreinen is dinsdagavond begonnen met een staking van zes dagen, de langste werkonderbreking op het Duitse spoor tot nu toe. Bij passagierstreinen wordt vanaf woensdag gestaakt. Werknemers eisen een hoger loon om de gestegen inflatie en een kortere werkweek voor hetzelfde salaris.