Netflix grote winnaar op hoger Wall Street na resultaten

Netflix was woensdag de grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York. De videostreamingdienst heeft het beste kwartaal achter de rug sinds de begindagen van de coronapandemie. In de laatste drie maanden van vorig jaar kreeg Netflix er 13,1 miljoen abonnees bij, beduidend meer dan in de voorgaande perioden en veel meer dan analisten hadden verwacht. Alles bij elkaar telt Netflix nu meer dan 260 miljoen accounts. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar terug en een nieuw recordniveau. Het aandeel werd bijna 14 procent hoger gezet.

Netflix heeft de flinke groei onder meer te danken aan het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Daardoor hebben meer mensen een eigen account geopend. Al die groei zorgde ervoor dat de omzet hoger uitviel dan kenners hadden verwacht. Ook de winstverwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 37.958 punten. De brede S&P 500-index won 0,4 procent tot 4884 punten. Dinsdag sloot de index met veel grote Amerikaanse bedrijven op een nieuw recordniveau. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 15.521 punten, mede dankzij de koerssprong van Netflix.

Boeing zakte circa 1 procent. Topman Dave Calhoun van de vliegtuigbouwer is in Washington om vragen te beantwoorden van Amerikaanse senatoren over het aan de grond houden van 737 MAX 9-toestellen. Boeing ligt onder een vergrootglas doordat een 737 MAX 9-toestel begin januari een deurpaneel verloor tijdens een vlucht van Alaska Airlines.

eBay won bijna 2 procent. Het internetbedrijf ontslaat ongeveer 9 procent van zijn personeel, waarmee zo’n duizend banen verloren gaan. Ook gaat het bedrijf minder externe werkkrachten inhuren. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen wil kosten besparen om de “uitdagende” economische omstandigheden. Het is de tweede ontslagronde bij eBay in een jaar tijd.

Texas Instruments verloor ruim 2 procent. De chipproducent zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal en gaf teleurstellende verwachtingen af voor het huidige kwartaal. AT&T zakte een kleine 2 procent. Het telecomconcern schroefde bij de publicatie van de kwartaalcijfers zijn winstverwachting voor heel 2024 terug.