Record van ruim 347 miljoen hotelovernachtingen in Spanje in 2023

Spanje heeft in 2023 een recordaantal van ruim 347 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd, geholpen door het sterke herstel van het toerisme naar het Zuid-Europese land. Het aantal overnachtingen steeg met meer dan 8 procent vergeleken met een jaar eerder en lag ook ruim 1 procent hoger dan in 2019 voor de coronapandemie, aldus cijfers van het Spaanse nationale statistiekbureau.

Het grootste deel van de overnachtingen, 225 miljoen, komt voor rekening van buitenlandse toeristen. Het gaat dan met name om bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het eiland Mallorca in de Middellandse Zee was de populairste bestemming met 45,9 miljoen overnachtingen.

Toerisme is een zeer belangrijke inkomstenbron voor Spanje en ook van groot belang voor de werkgelegenheid. Meer dan 2,5 miljoen mensen werken in de toeristische sector van Spanje.