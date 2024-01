SAP kondigt grote reorganisatie rond AI aan

De Duitse softwaremaker SAP heeft een groot reorganisatieplan aangekondigd om zich meer te kunnen richten op kunstmatige intelligentie (AI). Het plan gaat naar verwachting zo’n 2 miljard euro kosten en zal een impact hebben op 8000 banen binnen het bedrijf. Het grootste deel van de banen die door het plan worden geraakt, zal volgens SAP worden opgevangen door interne omscholingsmaatregelen en vrijwillige vertrekprogramma’s.

Ook denkt het grootste softwarebedrijf van Europa het jaar 2024 af te sluiten met een personeelsbestand dat vergelijkbaar is met het huidige niveau door investeringen in andere gebieden. Het aantal fulltime werknemers bij het bedrijf bedroeg op 31 december in totaal 107.602.

SAP heeft de afgelopen jaren zijn bedrijfsactiviteiten al overgezet naar cloudabonnementen. In mei kondigde het bedrijf een samenwerking aan met de clouddivisie van Google. Door die samenwerking kunnen SAP-klanten gemakkelijker gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen en AI gebruiken om hun activiteiten te verbeteren.

SAP maakte daarnaast ook de resultaten over het vierde kwartaal bekend. De omzet kwam uit op 8,5 miljard euro en de bedrijfswinst bedroeg 2,5 miljard euro. Het in Walldorf gevestigde bedrijf voorspelde voor 2024 een bedrijfswinst van tot 7,9 miljard euro. In 2025 denkt het bedrijf een bedrijfswinst te kunnen boeken van 10 miljard euro.