Aanbod bedrijfsruimte na lange tijd weer toegenomen, ziet de NVM

Het aanbod van kantoor-, winkel- en bedrijfspanden is in de laatste drie maanden van 2023 weer toegenomen. Dat constateert de NVM, die de toename vooral toeschrijft aan de verminderde economische bedrijvigheid en een stijging van het aantal faillissementen. Volgens de makelaarsorganisatie is er “sprake van een duidelijke trendbreuk na een langdurige periode waarin het aanbod juist structureel afnam”.

Doordat er meer winkelruimte beschikbaar is door de faillissementen van grote winkelketens, kon er ook meer ruimte worden verkocht of verhuurd. Deze zogeheten opname steeg in oktober tot en met december met 16 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, goed voor ruim 158.000 vierkante meter. “Het feit dat meer winkel- en bedrijfsruimte in aanbod komt, is gunstig voor ondernemers die al langere tijd naar nieuwe huisvesting zoeken”, concludeert de NVM. De hogere vraag is volgens de makelaarsorganisatie ook het gevolg van dalende huurprijzen en de beschikbaarheid van gewilde kleinere panden.

De NVM keek verder naar de bedrijfsruimte en kantoorruimte. Dat aanbod steeg respectievelijk met 10 en 3 procent. De hoeveelheid verhuurde of verkochte bedrijfsruimte kwam in het laatste kwartaal uit op 1,1 miljoen vierkante meter, volgens de NVM het hoogste niveau in 2023. Ook hier was veel vraag naar kleinere bedrijfspanden met oppervlaktes tussen de honderd en duizend vierkante meter. Specifiek in deze categorie steeg de opname met 12 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

De verhuurde en verkochte kantoorruimte liet wel een terugval zien, van 18 procent. Dat komt volgens de NVM met name door de lage vraag naar grotere oppervlaktes. Zo liet de opname van kleinere kantoorpanden tot vijfhonderd vierkante meter een bescheiden stijging van 3 procent zien.

De NVM nam ook een enquête onder leden af. Daaruit kwam naar voren dat het sentiment om in commercieel vastgoed te beleggen nog altijd negatief is. Wel is er sprake van een lichte verbetering, merkt de NVM op basis van data van Funda. Daar merkt de makelaarsorganisatie een grotere belangstelling voor winkelruimtes. “De verhoogde activiteit in zoekopdrachten kan erop duiden dat beleggers weer in beweging komen en het aantal transacties op termijn kan toenemen”, vertelt topman Joost Dop van Funda.