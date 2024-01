Aandacht voor rentebesluit ECB op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal het rentetarief vrijwel zeker voor de derde keer op rij ongewijzigd laten.

Op de financiële markten wordt echter volop gespeculeerd dat de rente spoedig zal worden verlaagd. Daarbij wordt gehoopt op een eerste renteverlaging in het voorjaar. De beleidsmakers van de ECB lijken een stuk terughoudender te zijn. Bij de vorige rentevergadering in december werd er volgens ECB-president Christine Lagarde niet gesproken over een verlaging. Vorige week gaf Lagarde wel aan “het waarschijnlijk te achten” dat de rente deze zomer zal worden verlaagd.

De AEX-index in Amsterdam lijkt vlak te beginnen, na de sterke opmars een dag eerder. De hoofdindex won woensdag 2,4 procent en sloot voor het eerst sinds begin 2022 boven de 800 punten.

De Aziatische aandelen gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot een fractie hoger. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 2 en 2,9 procent. De aankondiging van de Chinese centrale bank dat de kapitaaleisen voor banken zullen worden verlaagd, bleef zorgen voor optimisme. Doordat de banken minder geld opzij hoeven te zetten kunnen ze meer leningen verstrekken om de economie aan te jagen. De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s gingen wel omlaag na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse concurrent Tesla.

Ook de chipsector blijft in de belangstelling staan. In Amsterdam werd ASML woensdag bijna 10 procent meer waard dankzij sterke jaarcijfers. De Zuid-Koreaanse chipproducent SK Hynix zakte donderdag echter bijna 3 procent in Seoul. De op twee na grootste maker van geheugenchips ter wereld boekte afgelopen kwartaal weer winst, na vier kwartalen van verlies op rij. Beleggers zijn echter bezorgd over de hoge kapitaaluitgaven van het bedrijf. Ook viel de verwachting voor het huidige kwartaal tegen. In Europa gaf de Frans-Italiaanse chipmaker STMicroelectronics een teleurstellende omzetverwachting af voor het eerste kwartaal.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kondigde aan dat topman Bruno Chabas na twaalf jaar niet opgaat voor een vierde termijn. Hij maakt na de jaarvergadering op 12 april plaats voor de huidige operationeel directeur Øivind Tangen.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0902 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 75,40 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 80,32 dollar per vat.