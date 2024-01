Duits ondernemersvertrouwen neemt onverwachts af

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in januari onverwachts gedaald, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Economen hadden juist gerekend op een lichte verbetering van het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

“Bedrijven beoordeelden hun huidige situatie als slechter en ook hun verwachtingen voor de komende maanden waren opnieuw pessimistischer”, zei Ifo-president Clemens Fuest. “De Duitse economie zit vast in een recessie”, waarschuwde hij.

De index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde deze maand tot 85,2, van 86,3 in december. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van 2020. Economen hadden gerekend op een verbetering tot 86,6. De deelindex die de stemming onder Duitse ondernemers over de huidige omstandigheden weergeeft, daalde tot 87,0, van 88,5 een maand eerder.

Ook over de toekomst waren de bedrijven minder positief. Zo verslechterde de index die de toekomstverwachtingen meet naar 83,5, van 84,2 in december. De bedrijfsvooruitzichten verslechterden daarmee voor de twee maand op rij.

Duitsland blijft last houden van de zwakke wereldwijde vraag en de nasleep van de energiecrisis. Eerder meldde statistiekbureau Destatis al dat de Duitse economie vorig jaar voor het eerst is gekrompen sinds de coronapandemie. De grootste economie van de eurozone kromp in 2023 met 0,3 procent vergeleken met een jaar eerder. De Bundesbank verwacht in 2024 wel een terugkeer naar een kleine groei van 0,4 procent.