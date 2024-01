Grote Duitse ondernemersorganisatie hekelt plannen AfD

Een grote groep Duitse werkgevers heeft stelling genomen tegen de radicaal-rechtse ideeën van de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD). Plannen tegen de Europese Unie en de komst van buitenlanders bedreigen de welvaart van de grootste economie van Europa, betoogt de brancheorganisatie voor machine- en fabrieksbouw VDMA.

“Een sterk exportland als Duitsland heeft open grenzen nodig, een gastvrije cultuur voor buitenlandse vaklieden en een sterke verankering in Europa en de eurozone”, verklaarde het bestuur van het VDMA, dat voor Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau staat.

Die organisatie reageert daarmee op het pleidooi van Alice Weidel, een van de leiders van de AfD, voor een referendum over het EU-lidmaatschap van Duitsland. Net zoals de volksraadpleging in het Verenigd Koninkrijk in 2016 zouden Duitsers daarbij de mogelijkheid moeten krijgen om voor een vertrek uit de EU te stemmen.

De “nationalistische ideeën van de AfD en andere extremistische partijen, vooral die over economisch beleid, zouden Duitsland als vestigingsland in korte tijd verruïneren”, voegt het VDMA toe.

Onlangs berichtte onderzoeksgroep Correctiv over de deelname van AfD-leden aan een bijeenkomst waar rechts-extremisten plannen bespraken over de deportatie van grote groepen inwoners van Duitsland met een migratieachtergrond. “Wie buitenlandse vakmensen wil deporteren, heeft niet begrepen dat de leus ‘Duitsland voor de Duitsers’ een plek alleen maar schade toebrengt, namelijk ons land”, betoogt de VDMA, waarvan de leden in Duitsland zo’n 1,2 miljoen werknemers hebben.