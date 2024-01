Netbeheerders zien niet veel extra storingen door weer

Erg koude en daarna juist warme periodes plus een hoop regen leiden niet tot extra storingen op het elektriciteitsnet. Dat zeggen netbeheerders Tennet en Stedin. Netbeheerder Enexis zegt dat extreme weersomstandigheden “in specifieke, lokale situaties” wel voor storingen kunnen zorgen, bijvoorbeeld door hoge grondwaterstanden of lokale overstromingen.

Donderdagochtend maakte netbeheerder Liander bekend dat de twee grote stroomstoringen in Amsterdam deze week werden veroorzaakt door de grote omslag in weersomstandigheden de laatste tijd.

Een stroomstoring in Twente vorige maand kwam door hoogwater bij een verdeelstation van Enexis in het Overijsselse Nijverdal. Een woordvoerster van Enexis benadrukt wel dat “met de extreme neerslag van de laatste maanden én de extreme droogte van afgelopen jaar het licht toch meestal blijft branden”. Volgens de zegsvrouw is er geen reden om aan te nemen dat klimaatverandering tot een verminderde betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem leidt.

De onderdelen die onder de grond in het grondwater liggen zijn sowieso al waterdicht, benadrukt de woordvoerster. Ook zijn die bestand tegen hoge temperaturen en “dan maakt wat extra buitentemperatuur ook niet meer zo heel veel uit”. Ook neemt Enexis preventieve maatregelen om storingen te voorkomen, zoals het wat hoger plaatsen van elektriciteitshuisjes, zodat het water er niet ophoopt.

Stedin noemt de situatie bij Liander “een herkenbaar verhaal”, maar zegt ook dat dit van alle tijden is en dat er nu niet vaker storingen zijn dan normaal. “Veranderende weersomstandigheden kunnen zeker na droogte leiden tot ondergrondse kabels die vochtig worden. Ze zijn wel goed afgeschermd, maar er kan water bijkomen, wat kan leiden tot storing.” De woordvoerder weet niet hoe vaak dat gebeurt.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen ook geen extra storingen gehad door het weer. Een woordvoerder wijst erop dat netbeheerders in een speciale werkgroep bij brancheclub Netbeheer Nederland samen vooruitkijken om te zorgen dat het elektriciteitsnet bij een veranderend klimaat betrouwbaar blijft.