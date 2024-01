Oekraïne bouwt vier nieuwe kernreactoren

Oekraïne verwacht deze zomer of herfst te beginnen met de bouw van vier nieuwe kernreactoren. Dat heeft energieminister German Galushchenko bekendgemaakt. Het land probeert zo verloren energiecapaciteit als gevolg van de oorlog met Rusland te compenseren.

Op dit moment produceren drie kerncentrales in door Oekraïne gecontroleerd gebied meer dan 55 procent van de elektriciteitsbehoefte van het land. Kyiv wil de centrales uitbreiden om het verlies van Zaporizja, Europa’s grootste kerncentrale, te helpen compenseren. De vier nieuwe reactoren worden gebouwd bij de kerncentrale Chmelnytsky in het westen van Oekraïne.

Sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 heeft Oekraïne drie nieuwe kernreactoren gebouwd, in de kerncentrales van Zaporizja, Chmelnytsky en Rivne. Rusland kreeg de controle over de centrale in Zaporizja na de invasie begin 2022. De zes reactoren van Zaporizja zijn nu buiten werking.