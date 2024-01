Onafhankelijke commissie gaat kweekvleesproducenten beoordelen

Een onafhankelijke commissie van deskundigen gaat beoordelen of producenten van gekweekt vlees en vis proeverijen mogen houden. De commissie bestaat uit een toxicoloog, een microbioloog, een arts en een ethisch deskundige. Nederland loopt hiermee vooruit op Europese regelgeving.

Een van de eerste bedrijven die zijn producten ter goedkeuring heeft voorgelegd is Meatable, waarin ook de Nederlandse overheid heeft geïnvesteerd. Volgens Meatable-topman Krijn de Nood is de oprichting van de commissie een belangrijke stap op weg naar het goedkeuren van gecultiveerd vlees. “Nederland is al lange tijd pionier op het gebied van kweekvlees, wat nog verder wordt versterkt door deze nieuwste ontwikkeling.”

Vorig jaar lanceerde Nederland al een gedragscode voor kweekvleesproducenten. De bedrijven kunnen aan de hand daarvan voortaan informatie over hun producten ter goedkeuring voorleggen aan de commissie van deskundigen. In overleg met de overheid is daarvoor een protocol ontwikkeld. De commissie besluit vervolgens of de producten tijdens proeverijen mogen worden gepresenteerd.

Meatable verwacht op korte termijn de eerste proeverijen te kunnen organiseren, zegt topman De Nood. “We kunnen niet wachten om mensen kennis te laten maken met onze producten en hen zelf te laten ervaren dat ze niet alleen smaken en eruitzien als vlees, maar dat het ook vlees is.”

Het in Delft gevestigde Meatable wist vorig jaar 30 miljoen euro aan nieuwe financiering op te halen. De helft daarvan was afkomstig van Invest-NL, het door de Nederlandse overheid opgerichte investeringsfonds voor start-ups.