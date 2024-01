Rusland verwacht een vijfde meer gasexport, vooral dankzij China

Rusland verwacht zijn gasexport via pijpleidingen dit jaar met bijna een vijfde op te kunnen voeren, vooral dankzij China. Extra leveringen aan China moeten het verlies van Europese klanten gedeeltelijk compenseren.

De gastransporten via pijpleidingen naar het buitenland zullen dit jaar 108 miljard kubieke meter bedragen, tegenover 91,4 miljard kubieke meter in 2023. Dat zei de Russische vicepremier Alexander Novak donderdag.

China is uitgegroeid tot de belangrijkste buitenlandse afnemer van Russisch gas sinds de invasie van Oekraïne door Rusland in 2022. De meeste transporten naar Europa werden daarna stopgezet. Toch ligt het verwachte exportcijfer voor dit jaar nog steeds ver onder de 185,1 miljard kubieke meter die Rusland het jaar voor de invasie naar overzeese klanten verscheepte, exclusief voormalige Sovjetlanden.

Sinds 2019, toen de Power of Siberia-pijpleiding naar China in gebruik werd genomen, is de export van Russisch gas naar China geleidelijk gestegen, tot 22,7 miljard kubieke meter vorig jaar. Volgend jaar moet dat zijn gegroeid tot 38 miljard kubieke meter.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom is daarnaast van plan om 10 miljard kubieke meter per jaar via een tweede pijpleiding naar China te exporteren. Dit is de zogenoemde Verre Oosten-route. Deze leveringen moeten in 2027 beginnen. Verder zijn Rusland en China in gesprek over een tweede Power of Siberia-verbinding naar China via Mongolië, waar jaarlijks nog eens 50 miljard kubieke meter gas doorheen vervoerd kan worden.