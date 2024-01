Tesla onderuit, IBM wint op Wall Street na cijfers

Tesla ging donderdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s boekte in het vierde kwartaal minder omzet en winst dan beleggers en analisten hadden gehoopt. Ook waarschuwde Tesla dat de verkoopgroei dit jaar achter zal blijven bij die van vorig jaar. Hoeveel wagens het bedrijf van topman Elon Musk precies denkt af te leveren in 2024, is niet duidelijk. In 2023 wist Tesla ruim 1,8 miljoen auto’s af te leveren, oftewel 38 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel werd 8,6 procent lager gezet.

De resultaten van IBM vielen daarentegen wel in de smaak. Het Amerikaanse technologieconcern zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal sterker stijgen dan verwacht. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 6,8 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Zo bleek dat de grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal met 3,3 procent is gegroeid. Dat was flink meer dan de verwachte 2,0 procent. Voor het hele jaar liet de Amerikaanse economie een groei van 2,5 procent zien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 37.894 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 4888 punten en techgraadmeter Nasdaq klom ook 0,4 procent tot 15.546 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten woensdag voor de vijfde dag op rij hoger. Dat kwam vooral door de forse koerswinst van Netflix. De streamingdienst won woensdag bijna 11 procent dankzij sterke resultaten en hielp de S&P 500 aan een recordniveau.

Boeing verloor 3,8 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een inspectieprotocol goedgekeurd voor de Boeing 737 Max 9. Dat betekent dat de 171 toestellen van dat type die aan de grond werden gehouden na een noodlanding van een vliegtuig van Alaska Airlines, weer in gebruik kunnen worden genomen. De FAA heeft Boeing voorlopig wel verboden de productie van het type vliegtuig uit te breiden.

Alaska Airlines steeg 4,4 procent na publicatie van kwartaalcijfers. De luchtvaartmaatschappij boekte in het laatste kwartaal van 2023 meer winst dan verwacht. Het bedrijf sprak verder van een uitdagende start van 2024. De kosten van het aan de grond houden van zijn Boeing 737 Max 9-toestellen bedragen volgens het bedrijf 150 miljoen dollar.

De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0902 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 76,37 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 81,21 dollar per vat.