Werkgelegenheid bijna overal toegenomen, ook buiten Randstad

Het aantal banen is tussen 1996 en 2022 bijna overal in Nederland toegenomen, ook buiten de Randstad. Slechts in vijftien gemeenten, verspreid over het land, is de werkgelegenheid gedaald. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

“Vaak wordt de verandering in de verdeling van werk over Nederland bezien in termen van winnaars en verliezers, van de Randstad en Eindhoven versus de rest van het land”, zegt Anet Weterings, projectleider van het PBL-onderzoek. “Ons onderzoek weerlegt die tegenstelling: in vrijwel het hele land groeide het aantal banen de afgelopen jaren.”

Vooral in Amsterdam kwamen er volgens de onderzoekers veel banen bij. Al in 1996 bevond het grootste aandeel van alle banen in Nederland zich in die gemeente (6 procent) en dat aandeel is in 2022 gestegen tot 7,8 procent. Het betreft vooral banen in de financiële sector en in iets mindere mate ook in de zakelijke dienstverlening en bij winkels en horeca.

In vijftien gemeenten is het aantal banen in 2022 wel kleiner dan in 1996. Die gemeenten bevinden zich zowel aan de randen van het land als in de Randstad. Het gaat bijvoorbeeld om Brunssum, Den Helder, Vlissingen, Weert en Eemsdelta, maar ook om Rijswijk, Bloemendaal en Aalsmeer.

Nergens is het aantal beschikbare banen per inwoner afgenomen, blijkt verder uit het onderzoek. De kans op een baan is dus in geen enkele gemeente verslechterd. Wel zijn er in het noordelijk deel van de Randstad, maar ook rondom Zwolle, meer banen dan inwoners bijgekomen. In grote delen van Zuid-Holland en Zeeland steeg het aantal beschikbare banen per inwoner minder sterk dan elders in het land. Daar was de banengroei vergelijkbaar met de groei van het aantal inwoners.