Deutsche Bahn betaalt recordbedrag aan gedupeerde reizigers

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) heeft vorig jaar een recordbedrag van bijna 133 miljoen euro aan compensatie uitgekeerd aan gedupeerde passagiers. De claims waren grotendeels het gevolg van verstoringen door stakingen van vakbonden over lonen.

Het in 2023 uitgekeerde bedrag is aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor, toen 92,7 miljoen werd uitbetaald. Dat was destijds ook een record.

Het Duitse spoorbedrijf ontving vorig jaar 5,6 miljoen aanvragen voor een compensatieregeling. Naast de stakingen hadden ook een sterke stijging van het aantal passagiers, werkzaamheden aan het spoor en winters weer in december een negatieve invloed op de dienstregeling, aldus Deutsche Bahn.

In 2023 liep een ongekend aantal treinen vertraging op. Slechts 64 procent van de treinen op langeafstandsbestemmingen arriveerde op tijd. Reizigers krijgen een kwart van de ritprijs terug bij vertragingen van een uur of meer, en de helft van de ritprijs bij vertragingen van twee uur of meer.

Ook deze week wordt weer gestaakt bij Deutsche Bahn. Spoorvakbond GDL riep woensdag op tot een zesdaagse staking in een slepend arbeidsconflict met het Duitse staatsspoorbedrijf.