Elektrische automaker Polestar schrapt 15 procent van de banen

De elektrische autofabrikant Polestar neemt afscheid van 15 procent van zijn personeel, waardoor 450 mensen moeten vertrekken. Het Zweedse bedrijf van Volvo legt de schuld bij “uitdagende marktomstandigheden”, nadat het afgelopen jaar al minder auto’s verkocht dan verwacht. De algehele markt voor elektrische auto’s kampt met een zwakkere vraag door de hoge inflatie en lagere subsidies.

Polestar maakte in november al bekend een nieuwe strategie door te voeren naar aanleiding van eerdere tegenvallende resultaten. Zo wilde de fabrikant minder afhankelijk worden van de belangrijke geldschieters Volvo en Geely. “Als onderdeel van deze strategie moeten we de omvang van ons bedrijf aanpassen, helaas ook op het gebied van het aantal werknemers”, schrijft Polestar in een toelichting op de reorganisatie.

Eerder deze week waarschuwde ook het veel grotere Tesla voor een lagere verkoopgroei. Ook liggen de marges lager door de grote concurrentie vanuit onder meer China bij de verkoop van elektrische auto’s. Daardoor gooien fabrikanten de prijzen omlaag en verdienen zij minder aan de wagens.