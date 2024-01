Groei Duitse economie valt ook dit kwartaal tegen

De Duitse economie blijft ook aan het begin van dit jaar slechter presteren dan werd verwacht. In het meest positieve geval stagneert de economie van Nederlands belangrijkste handelspartner dit kwartaal, terwijl de Duitse centrale bank een maand geleden bij de vorige raming nog uitging van groei. Vooral de buitenlandse vraag naar industriële producten uit Duitsland blijft tegenvallen.

Door de aanhoudende moeilijkheden loopt Duitsland het risico om in een recessie te belanden. Daar is sprake van als de economie twee kwartalen op rij krimpt. In een voorlopige prognose gaat de Bundesbank voor het laatste kwartaal van 2023 uit van een neergang van 0,3 procent, vooral veroorzaakt door een zwakkere industriële vraag. Ook investeringen in onder meer de woningbouw vallen tegen.

Vorige maand zei de Bundesbank te verwachten dat de Duitse economie dit jaar herstelt met een groei van 0,4 procent, waar ook het begin van het jaar al een bijdrage zou leveren. Dat valt nu tegen. Vorig jaar kromp de Duitse economie voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020, bleek eerder deze maand uit voorlopige cijfers.