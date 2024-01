Amazon ziet definitief af van grote overname iRobot na zorgen EU

Amazon ziet definitief af van de eerder geplande overname van robotstofzuigermaker iRobot. Volgens de Amerikaanse technologiereus is er door de blokkade van de Europese mededingsautoriteiten geen mogelijkheid om de deal goedgekeurd te krijgen. De EU was bang voor oneerlijke concurrentie binnen de markt van robotstofzuigers door de overname.

Met de deal zou omgerekend 1,3 miljard euro gemoeid zijn geweest. Amazon wilde iRobot graag overnemen om zijn aanbod op het gebied van slimme diensten voor in huis te vergroten. Het bedrijf, onder meer bekend van de webwinkel, heeft hier ook na het afblazen van de overname nog voldoende alternatieven voor.

Voor iRobot zijn de gevolgen groter. Sinds het hoogtepunt van 2021 tijdens de coronapandemie zijn de verkopen bijna met de helft gedaald. Ook is de beurswaarde de afgelopen twee weken gehalveerd naar aanleiding van nieuwe speculaties over een definitieve blokkade van de overname.

Na het afketsen van de overname maakte iRobot een fors reorganisatieplan bekend, met onder meer het schrappen van 31 procent van de banen. Dat komt erop neer dat 350 mensen moeten uitkijken naar ander werk. Ook kondigde oprichter Colin Angle zijn vertrek als topman aan. Het bedrijf rekent voor het afgelopen jaar op een verlies tot omgerekend 264 miljoen euro, op een omzet van 824 miljoen euro.

De Europese Commissie meldt dat de overname niet mocht doorgaan, omdat Amazon anders een te machtige positie zou krijgen binnen de onlineverkoop van robotstofzuigers. Zeker in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje is het concern nu al de dominante speler op dit gebied. Met het aanschaffen van iRobot had Amazon stofzuigers zoals de Roomba kunnen voortrekken, was het bezwaar.

Amazon laat weten teleurgesteld te zijn. “We geloven in de toekomst van robots in huis en zijn altijd fan geweest van de producten van iRobot”, reageert juridisch adviseur David Zapolsky. Het bedrijf, dat iRobot nu omgerekend 87 miljoen euro aan compensatie moet betalen, heeft met slimme speaker Alexa en videodeurbel Ring al andere apparaten in zijn aanbod om huizen ‘slimmer’ te maken.