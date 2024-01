Groei economie België fors afgezwakt in 2023

De economische groei van België is in 2023 fors afgezwakt. Dat meldde de Belgische centrale bank in een voorlopige raming. Volgens de Nationale Bank van België bedroeg de groei 1,5 procent, tegen 3 procent in 2022. De afkoeling hangt onder meer samen met zwakte in de industrie.

In het vierde kwartaal ging de economie van België met 0,4 procent vooruit in vergelijking met de voorgaande periode. Dinsdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met een voorlopige schatting over de ontwikkeling van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal van 2023.