Aandacht voor economische groei eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar het economische groeicijfer van de eurozone in het laatste kwartaal van 2023. In het derde kwartaal kromp de economie van het eurogebied nog met 0,1 procent. Eerder op de ochtend bleek al dat de Franse economie in het vierde kwartaal is gestagneerd. Ook in het derde kwartaal was sprake van een nulgroei in de tweede economie van de eurozone.

Daarnaast kijken beleggers vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Ook begint de Amerikaanse Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag opnieuw onveranderd zal laten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin en ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de plus. De Chinese beurzen gingen omlaag, met verliezen van 2,1 procent in Hongkong en 1,8 procent in Shanghai. Het besluit van een rechtbank in Hongkong om het door schulden geplaagde Chinese vastgoedconcern Evergrande te ontmantelen, dreunde nog na op de Chinese markten.

Op het Damrak blijft Philips in de belangstelling staan. Het zorgtechnologieconcern verloor maandag ruim 4 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Philips kondigde daarin aan voorlopig te stoppen met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Hoe lang deze ban aanhoudt is onduidelijk, maar het zou mogelijk jaren kunnen duren. Philips kampt al langer met de slepende kwestie met zijn defecte slaapapneu-apparaten.

In Parijs gaat de aandacht uit naar Renault. De Franse autofabrikant schrapt zijn plannen voor een beursgang van elektrische auto- en softwaredivisie Ampere. Volgens Renault zitten beleggers momenteel niet te wachten op investeringen in een dergelijk bedrijf als gevolg van een afgezwakte vraag naar elektrische voertuigen. De beursgang van Ampere is al een keer uitgesteld nadat de vraag naar het elektrische model Mégane E-tech lager uitviel dan verwacht.

De euro was 1,0813 dollar waard, tegen 1,0808 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 77,22 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 82,79 dollar per vat.