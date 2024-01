AEX-index op Amsterdamse beurs nadert recordstand

Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index dinsdag dicht bij de hoogste stand ooit gekomen. De hoofdindex, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte in de loop van de ochtend een niveau aan van 823,76 punten aan en ging met een plus van 0,1 procent de handel uit op 820,64 punten.

Hiermee is het record uit 2021 niet ver meer weg. In dat jaar bereikte de AEX op 18 november op 829,66 punten de hoogste tussentijdse stand ooit. De hoogste slotstand ooit werd een dag eerder bereikt op 827,57 punten.

Beleggers verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de economische ontwikkeling in de eurozone. De economie van het landenblok bleek in de laatste drie maanden van vorig jaar niet gegroeid of gekrompen vergeleken met het voorgaande kwartaal. Waar de economische grootmacht Duitsland last had van problemen in de industrie, steeg het bruto binnenlands product (bbp) juist in Zuid-Europese landen.