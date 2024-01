Natte weersomstandigheden zaten aardappelboer dwars

Nederlandse akkerbouwers hebben vorig jaar minder aardappelen geoogst. Doordat het najaar uitzonderlijk nat was, konden boeren niet alle aardappels uit de grond halen. De kans is groot dat boeren ze door de vorst in januari definitief niet zullen oogsten.

Akkerbouwers rooiden per hectare akkergrond gemiddeld 45,8 ton consumptieaardappelen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Ook de totale oppervlakte waarop boeren aardappelen verbouwden, kromp vorig jaar licht.

Voor de teelt van uien was 2023 een beter jaar. Een hectare grond waar uien waren ingezaaid leverde ondanks de zware regenval 2,7 procent meer op. Omdat ook het areaal aan landbouwgrond met zaaiuien groeide, steeg de opbrengst van uien met 9 procent tot 1,3 miljoen ton.

Dat kwam vooral door een goed jaar voor de uienoogst in het noorden van Nederland. In Zeeland hadden boeren juist problemen met de verzilting van de grond, waarbij de bodem steeds zouter wordt door een gebrek aan zoet water. Dit maakt het voor boeren in die provincie lastiger om de opbrengst van hun landbouwgrond te verhogen.

Volgens het CBS hadden de vele dagen met regen ook een negatieve invloed op de oogst van tarwe en gerst. De opbrengst van zomergerst en zomertarwe kromp met meer dan de helft. Door de nattigheid konden boeren de zomergranen niet of pas laat inzaaien.