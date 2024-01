Noors staatsfonds boekt recordwinst in 2023

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen heeft vorig jaar een recordwinst behaald van 2,2 biljoen Noorse kroon, omgerekend zo’n 190 miljard euro. De grootste aandelenbelegger ter wereld profiteerde vooral van zijn beleggingen in technologiebedrijven en een waardedaling van de Noorse kroon.

“Ondanks de hoge inflatie en geopolitieke onrust was de aandelenmarkt in 2023 erg sterk, vergeleken met het zwakke jaar 2022. Vooral techaandelen presteerden zeer goed”, zei topman Nicolai Tangen. In 2022 leed het fonds, dat de olie- en gasinkomsten van de Noorse staat investeert in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed, nog een recordverlies. Dat kwam doordat de aandelen van techbedrijven in dat jaar flink daalden.

Het fonds heeft belangen in ruim 8800 bedrijven waaronder grote namen als Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Google-moeder Alphabet, en bezit 1,5 procent van alle beursgenoteerde aandelen. In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van zo’n 1,5 biljoen euro.

Het totale beleggingsrendement kwam vorig jaar uit op 16,1 procent. Het rendement van beleggingen in aandelen, goed voor bijna 71 procent van de portefeuille, bedroeg ruim 21 procent. Het rendement op obligaties bedroeg dik 6 procent, terwijl vastgoedbeleggingen ruim 12 procent minder opleverden. Het fonds investeert ook in niet-beursgenoteerde duurzame energieprojecten. Die leverden een rendement op van 3,7 procent.